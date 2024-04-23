Автодилерам разрешат скупать подержанные автомобили для последующей продажи без их государственной перерегистрации на себя – Рада одобрила законопроект

Сейчас предприятия, которые скупают подержанные авто для их дальнейшей продажи конечным потребителям, должны дважды перерегистрировать товарные автомобили в сервисных центрах МВД: сначала на себя, а затем на конечного потребителя.

Начиная с 2010 года, предприятия, осуществляющие торговлю подержанными транспортными средствами, не могут скупать подержанные автомобили, с целью их дальнейшей перепродажи конечному потребителю, без государственной регистрации на себя.

23 апреля Верховная Рада одобрила законопроект 9083 авторства народных депутатов Даниила Гетманцева, Ярослава Железняка, Марьяны Безуглой и других, направленный на то, чтобы позволить автодилерам скупать подержанные автомобили для последующей продажи без их государственной перерегистрации на себя.

Законопроект предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными транспортными средствами.

Как пояснил Даниил Гетманцев, рынок подержанных автомобилей до войны составлял 1,7 млн автомобилей в год. В 2023 году 780 тысяч.

«В этом году ожидаем 1,5 млн. и только 2,5% от этого продаются «в белую». От продажи автомобиля «в белую» государство получает в среднем 19,8 тыс.грн. От продажи «в черную» – 0.

Но для работы белого рынка есть помеха. Требование дополнительной регистрации авто на посредника с кучей ненужных справок.

Отмена бессмысленной государственной регистрации б/у автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи — станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги» - отметил он.

Отже, зміни пропонується внести до:

Закону «Про дорожній рух» в частині звільнення суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

Так, пропонується визначити, що державній реєстрації та обліку ТС, крім транспортних засобів, придбаних для їх наступного продажу суб’єктами господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС.

Відповідно також передбачити, що власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом 10 діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, та придбали транспортні засоби для їх наступного продажу.

У Законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується звільнити суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік (зняття з військового обліку) вживаних транспортних засобів, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

Як зазначають автори, за результатами 2021 року обсяг державних реєстрацій нових автомобілів склав біля 100 тис. то вживаних – біля 1,7 млн. Аналіз співвідношення державних реєстрацій нових і вживаних автомобілів за відповідний період наочно демонструє наскільки більшим є ринок вживаних автомобілів порівняно з ринком нових автомобілів (майже в 20 раз).

Враховуючи великий обсяг ринку перепродажу вживаних автомобілів в Україні, він є вкрай перспективним, вважають автори.

На сьогодні суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними транспортними засобами, при викупі вживаного автомобіля з метою його подальшого перепродажу кінцевому споживачу, зобов’язані обліковувати цей автомобіль не як товар для подальшого перепродажу, а як основний засіб для власного використання. Зазначена процедура передбачає обов’язкову державну реєстрацію суб’єктом господарювання придбаного автомобіля на себе, перш ніж мати можливість його перепродати кінцевому споживачу.

Відтак на практиці суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, вимушені двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача.

Більше того, згідно з Положенням про військово-транспортний обов’язок, затвердженим постановою Кабміну від 28.12.2000 N 1921, суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, повинні на кожний автомобіль двічі отримувати довідку з районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття транспортного засобу на військовий облік (зняття з військового обліку): при викупі автомобіля отримується довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік, а при продажу автомобіля кінцевому споживачу отримується довідка про зняття автомобіля з військового обліку.

«Попередньо для отримання кожної довідки потрібно підготувати заяву та наказ по підприємству. При цьому територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видає ці довідки лише 2 рази на тиждень (у вівторок та четвер) до 13:00 год., що зумовлює величезні черги у вказаний час, особливо з урахуванням численних повітряних тривог, під час яких територіальні центри комплектування та соціальної підтримки взагалі зачиняються і не працюють.

Крім цього, військовий облік автомобілів на сьогодні ведеться «вручну» у паперових журналах. На отримання однієї довідки можна витратити від одного до декількох робочих днів, що істотно «гальмує» роботу автомобільного бізнесу в сегменті продажу вживаних автомобілів. Такий підхід є застарілим і вкрай неефективним.

Це призводить до додаткового адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання, а також до надмірних часових, трудових і грошових витрат», зазначають автори.

Зважаючи на вищевикладене, суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними автомобілями, перейшли на застосування різноманітних «схем» по перепродажу вживаних автомобілів з метою уникнення процедури реєстрації автомобіля на себе.

Як вважають автори, наразі держава йде шляхом спрощення і дерегулювання адміністративних процедур. «Одним із останніх прикладів цього у сфері державної реєстрації транспортних засобів є запровадження можливості проведення державної реєстрації транспортних засобів сервісними центрами МВС за участю суб’єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС, здійснюють продаж нових транспортних засобів і уклали з Головним сервісним центром МВС відповідний договір.

У зв’язку з цим пропонується внесення змін до Закону «Про дорожній рух» і Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в частині уточнення процедури державної реєстрації вживаних транспортних засобів, які скуповуються суб’єктами господарювання як товар для подальшого їх перепродажу, без необхідності проведення державної реєстрації придбаного транспорту на таких суб’єктів господарювання.

Також автори наводять приклад, що у США, Німеччині і Польщі автодилери без будь-яких обмежень можуть скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе. Скуплені автодилером вживані автомобілі реєструються вже на кінцевого покупця, який придбав вживаний автомобіль для власного споживання шляхом його використання на дорогах загального призначення.

Автор: Наталья Мамченко

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