Автодилерам дозволять скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе – Рада схвалила законопроект

Зараз суб’єкти господарювання, які скуповують вживані авто для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, повинні двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача.

Починаючи з 2010 року, суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними транспортними засобами, не можуть скуповувати вживані автомобілі, з метою їх подальшого перепродажу кінцевому споживачу, без державної реєстрації на себе.

23 квітня Верховна Рада схвалила законопроект 9083 авторства народних депутатів Данила Гетманцева, Ярослава Железняка, Мар’яни Безуглої, спрямований на те, щоб дозволити автодилерам скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе.

Законопроект передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними транспортними засобами.

Як пояснив Данило Гетманцев, ринок вживаних авто до війни складав 1,7 млн авто на рік. У 2023 році 780 тисяч.

«Цього року очікуємо 1,5 млн. І тільки 2,5% від цього продаються «в білу». Від продажу автівки «в білу» держава отримує в середньому 19,8 тис.грн. Від продажу «в чорну» – 0.

Але для роботи білого ринку є перешкода. Вимога додаткової реєстрації авто на посередника з купою непотрібних довідок.

Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки» - зазначив він.

Отже, зміни пропонується внести до:

Закону «Про дорожній рух» в частині звільнення суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

Так, пропонується визначити, що державній реєстрації та обліку ТС, крім транспортних засобів, придбаних для їх наступного продажу суб’єктами господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС.

Відповідно також передбачити, що власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом 10 діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, та придбали транспортні засоби для їх наступного продажу.

У Законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується звільнити суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік (зняття з військового обліку) вживаних транспортних засобів, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

Як зазначають автори, за результатами 2021 року обсяг державних реєстрацій нових автомобілів склав біля 100 тис. то вживаних – біля 1,7 млн. Аналіз співвідношення державних реєстрацій нових і вживаних автомобілів за відповідний період наочно демонструє наскільки більшим є ринок вживаних автомобілів порівняно з ринком нових автомобілів (майже в 20 раз).

Враховуючи великий обсяг ринку перепродажу вживаних автомобілів в Україні, він є вкрай перспективним, вважають автори.

На сьогодні суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними транспортними засобами, при викупі вживаного автомобіля з метою його подальшого перепродажу кінцевому споживачу, зобов’язані обліковувати цей автомобіль не як товар для подальшого перепродажу, а як основний засіб для власного використання. Зазначена процедура передбачає обов’язкову державну реєстрацію суб’єктом господарювання придбаного автомобіля на себе, перш ніж мати можливість його перепродати кінцевому споживачу.

Відтак на практиці суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, вимушені двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача.

Більше того, згідно з Положенням про військово-транспортний обов’язок, затвердженим постановою Кабміну від 28.12.2000 N 1921, суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, повинні на кожний автомобіль двічі отримувати довідку з районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття транспортного засобу на військовий облік (зняття з військового обліку): при викупі автомобіля отримується довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік, а при продажу автомобіля кінцевому споживачу отримується довідка про зняття автомобіля з військового обліку.

«Попередньо для отримання кожної довідки потрібно підготувати заяву та наказ по підприємству. При цьому територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видає ці довідки лише 2 рази на тиждень (у вівторок та четвер) до 13:00 год., що зумовлює величезні черги у вказаний час, особливо з урахуванням численних повітряних тривог, під час яких територіальні центри комплектування та соціальної підтримки взагалі зачиняються і не працюють.

Крім цього, військовий облік автомобілів на сьогодні ведеться «вручну» у паперових журналах. На отримання однієї довідки можна витратити від одного до декількох робочих днів, що істотно «гальмує» роботу автомобільного бізнесу в сегменті продажу вживаних автомобілів. Такий підхід є застарілим і вкрай неефективним.

Це призводить до додаткового адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання, а також до надмірних часових, трудових і грошових витрат», зазначають автори.

Зважаючи на вищевикладене, суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними автомобілями, перейшли на застосування різноманітних «схем» по перепродажу вживаних автомобілів з метою уникнення процедури реєстрації автомобіля на себе.

Як вважають автори, наразі держава йде шляхом спрощення і дерегулювання адміністративних процедур. «Одним із останніх прикладів цього у сфері державної реєстрації транспортних засобів є запровадження можливості проведення державної реєстрації транспортних засобів сервісними центрами МВС за участю суб’єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС, здійснюють продаж нових транспортних засобів і уклали з Головним сервісним центром МВС відповідний договір.

У зв’язку з цим пропонується внесення змін до Закону «Про дорожній рух» і Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в частині уточнення процедури державної реєстрації вживаних транспортних засобів, які скуповуються суб’єктами господарювання як товар для подальшого їх перепродажу, без необхідності проведення державної реєстрації придбаного транспорту на таких суб’єктів господарювання.

Також автори наводять приклад, що у США, Німеччині і Польщі автодилери без будь-яких обмежень можуть скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе. Скуплені автодилером вживані автомобілі реєструються вже на кінцевого покупця, який придбав вживаний автомобіль для власного споживання шляхом його використання на дорогах загального призначення.

Автор: Наталя Мамченко

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