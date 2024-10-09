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Реестр арестованных активов АРМА признан объектом критической инфраструктуры

16:40, 9 октября 2024
Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, внесен в Реестр объектов критической инфраструктуры.
Реестр арестованных активов АРМА признан объектом критической инфраструктуры
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Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве (ЕГРАА, Реестр АРМА), внесен в Реестр объектов критической инфраструктуры. Агентство по розыску и менеджменту активов теперь является оператором объекта критической инфраструктуры, как владелец Реестра. Об этом сообщили в АРМА.

Как отмечается, ЕГРАА является важным элементом цифровой инфраструктуры Украины. Им пользуются суды, правоохранительные, антикоррупционные и другие государственные органы для эффективного управления арестованными активами и обеспечения прозрачности уголовных производств. Он содержит данные обо всех активах, арестованных по уголовным делам, что является критическим для борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями.

«Признание Реестра объектом критической инфраструктуры предполагает внедрение дополнительных мер безопасности и усиление защиты от кибератак. Это гарантирует бесперебойную работу системы и защиту чувствительных данных от несанкционированного доступа или манипуляций. Такой статус позволяет привлечь дополнительные ресурсы для модернизации и развития Реестра, что в перспективе повысит его эффективность и функциональность», - отмечают в АРМА.

Кроме того, этот шаг способствует усилению международного сотрудничества в сфере управления арестованными активами, поскольку повышает доверие иностранных партнеров к украинской системе и создает предпосылки интеграции с соответствующими международными реестрами и базами данных, добавляют в Агентстве.

Источник фото: АРМА

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АРМА

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