В Киеве закрыли станцию метро «Днепр», поезда следуют без остановки

Станция метро «Днепр» закрыта для входа и выхода пассажиров по техническим причинам, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Поезда на этой линии следуют мимо станции без остановки.
Когда станция возобновит свою работу в обычном режиме, будет сообщено дополнительно. Правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств инцидента.
Напомним, накануне в Киеве закрывали станцию метро «Дорогожичи» из-за порыва сети водоснабжения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.