В Киеве закрыли станцию метро «Днепр», поезда следуют без остановки

Станция «Днепр» закрыта по техническим причинам.

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Станция метро «Днепр» закрыта для входа и выхода пассажиров по техническим причинам, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Поезда на этой линии следуют мимо станции без остановки.

Когда станция возобновит свою работу в обычном режиме, будет сообщено дополнительно. Правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств инцидента.

Напомним, накануне в Киеве закрывали станцию метро «Дорогожичи» из-за порыва сети водоснабжения.

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