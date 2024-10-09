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В Одесской области в государственную собственность вернули природно-заповедные земли Нижнеднестровского нацпарка

22:37, 9 октября 2024
При передаче субъекту хозяйствования права постоянного использования земельным участком были нарушены правила земельного, лесного и экологического законодательства.
В Одесской области в государственную собственность вернули природно-заповедные земли Нижнеднестровского нацпарка
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В Одесской области в государственную собственность вернули земли лесохозяйственного назначения, которые входят в состав природно-заповедного фонда Украины. Их общая площадь составила один гектар, а стоимость – более 30 млн гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуроры установили нарушение требований земельного, лесного и природоохранного законодательства Украины при передаче субъекту хозяйствования права постоянного пользования на земельный участок.

Выяснено, что земли на территории Маяковского сельского совета за пределами населенных пунктов на правом берегу реки Днестр имеют лесохозяйственное назначение и входят в состав Нижнеднестровского национального природного парка, а значит, могут использоваться только для сохранения территории и объекта природно-заповедного фонда.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В настоящее время решение суда исполнено, земли возвращены государству.

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