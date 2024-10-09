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На Одещині у державну власність повернули природно-заповідні землі Нижньодністровського нацпарку

22:37, 9 жовтня 2024
При передачі суб’єкту господарювання права постійного користування земельною ділянкою були порушені правила земельного, лісового та екологічного законодавства.
На Одещині у державну власність повернули природно-заповідні землі Нижньодністровського нацпарку
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На Одещині у державну власність повернули землі лісогосподарського призначення, які входять до складу природно-заповідного фонду України. Їх загальна площа склала один гектар, а вартість — понад 30 млн гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокурори встановили порушення вимог земельного, лісового та природоохоронного законодавства України при передачі суб’єкту господарювання права постійного користування на земельну ділянку.

З’ясовано, що землі на території Маяківської сільської ради за межами населених пунктів на правому березі річки Дністер мають лісогосподарське призначення та входять до складу Нижньодністровського національного природного парку, а отже можуть використовуватися лише для збереження території та об’єкту природно-заповідного фонду. 

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі. 

Наразі рішення суду виконане, землі повернуті державі.

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