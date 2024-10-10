У Китаї запустили чутки про можливі вибухи iPhone

У соцмережах Китаю закликають до переходу на вітчизняні смартфони.

Джерело фото: Depo.ua

Після вибухів пейджерів бойовиків ліванського угруповання «Хезболла» у китайських соцмережах почали поширюватися чутки про можливі вибухи iPhone. Користувачів закликають переходити на вітчизняні китайські смартфони.

Як повідомляє CNN, у мережі стало популярним старе відео 2011 року, на якому блогер демонструє вибух старої моделі iPhone під час тестування. Автори нового контенту використовують це відео для створення необґрунтованих порівнянь з вибухом пейджерів у Лівані, стверджуючи, що американські смартфони нібито можуть бути дистанційно підривними.

Кріс Боден, автор оригінального відео, пояснив, що для вибуху iPhone був підключений до високовольтної апаратури: «Щоб змусити такий маленький iPhone підірватися, потрібне джерело електропостачання більше, ніж у холодильника, та вагою у пів тонни».

Деякі китайські державні ЗМІ намагалися спростувати ці чутки, проте вони продовжують поширюватися. Коментатори в соцмережах радять користувачам обирати техніку китайського виробництва, щоб «захистити свої життя».

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