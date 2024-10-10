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В Китае запустили слухи о возможных взрывах iPhone

10:05, 10 октября 2024
В соцсетях Китая призывают к переходу на отечественные смартфоны.
В Китае запустили слухи о возможных взрывах iPhone
Источник фото: Depo.ua
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После взрывов пейджеров боевиков ливанской группировки «Хезболла» в китайских соцсетях начали распространяться слухи о возможных взрывах iPhone. Пользователей призывают переходить на отечественные китайские смартфоны.

Как сообщает CNN, в сети стало популярным старое видео 2011 года, на котором блогер демонстрирует взрыв старой модели iPhone во время тестирования. Авторы нового контента используют это видео для создания необоснованных сравнений со взрывом пейджеров в Ливане, утверждая, что американские смартфоны якобы могут быть дистанционно подрывными.

Крис Боден, автор оригинального видео, объяснил, что для взрыва iPhone был подключен к высоковольтной аппаратуре: «Чтобы заставить такой маленький iPhone взорваться, нужен источник электроснабжения больше, чем у холодильника, и весом в полтонны».

Некоторые китайские государственные СМИ пытались опровергнуть эти слухи, однако они продолжают распространяться. Комментаторы в соцсетях советуют пользователям выбирать технику китайского производства, чтобы «защитить свои жизни».

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Китай

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