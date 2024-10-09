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КСУ проверит конституционность предписания по определению минимальной зарплаты как расчетной величины для исчисления выплат

16:04, 9 октября 2024
По мнению автора ходатайства, при отсутствии специального законодательного акта, который определял бы право на применение размера минимальной зарплаты как расчетной величины для исчисления выплат по решениям суда, оспариваемое предписание Закона ухудшает правовое положение лица.
КСУ проверит конституционность предписания по определению минимальной зарплаты как расчетной величины для исчисления выплат
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9 октября Первый сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Гримашевича Андрея Владимировича о конституционности части второй статьи 8 Закона Украины «О Государственном бюджете на 2024 год» от 9 ноября 2024 года № 3460–ІХ.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Олександр Петришин, предметом конституційного контролю є частина друга статті 8 Закону, згідно з якою у 2024 році визначено розмір мінімальної заробітної плати, який застосовують як розрахункову величину для обчислення виплат за рішеннями суду, на рівні 1600 гривень.

Зі змісту конституційної скарги та доданих до неї матеріалів вбачається таке. Гримашевичу А.В. було визначено підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення у розмірі, визначеному статтею 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що дорівнює двом мінімальним заробітним платам на відповідний календарний рік.

Із 1 січня 2024 року йому здійснено перерахунок з урахуванням частини другої статті 8 Закону, а саме у розмірі 3200 грн. (1600х2).

Не погоджуючись із таким розрахунком обчислення виплат, заявник звернувся до судів системи судоустрою, які у задоволенні його позову відмовили. Верховний Суд повернув заявникові подану касаційну скаргу як необґрунтовану.

На думку автора клопотання, за умови відсутності спеціального законодавчого акта, який визначав би право на застосування розміру мінімальної заробітної  плати  як  розрахункової  величини  для обчислення  виплат за рішеннями суду, оспорюваний припис Закону погіршує правове становище особи, звужуючи  зміст  та  обсяг  її соціальних прав.

Суддя поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи ним підготовлено аналітичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з питань конституційного провадження, вжито заходів, спрямованих на з’ясування наукових підходів, що виникають у цьому конституційному провадженні.

Він також повідомив, що на розгляді Першого та Другого сенатів є кілька справ із подібних питань.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині  Перший сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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