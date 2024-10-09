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КСУ перевірить конституційність припису щодо визначення мінімальної зарплати як розрахункової величини для обчислення виплат

16:04, 9 жовтня 2024
На думку автора клопотання, за умови відсутності спеціального законодавчого акта, який визначав би право на застосування розміру мінімальної зарплати  як  розрахункової  величини  для обчислення  виплат за рішеннями суду, оспорюваний припис Закону погіршує правове становище особи.
КСУ перевірить конституційність припису щодо визначення мінімальної зарплати як розрахункової величини для обчислення виплат
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9 жовтня Перший сенат Конституційного Суду Українина відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Гримашевича Андрія Володимировича щодо конституційності частини другої статті 8 Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік» від 9 листопада 2023 року  № 3460–ІХ.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Олександр Петришин, предметом конституційного контролю є частина друга статті 8 Закону, згідно з якою у 2024 році визначено розмір мінімальної заробітної плати, який застосовують як розрахункову величину для обчислення виплат за рішеннями суду, на рівні 1600 гривень.

Зі змісту конституційної скарги та доданих до неї матеріалів вбачається таке. Гримашевичу А.В. було визначено підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення у розмірі, визначеному статтею 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що дорівнює двом мінімальним заробітним платам на відповідний календарний рік.

Із 1 січня 2024 року йому здійснено перерахунок з урахуванням частини другої статті 8 Закону, а саме у розмірі 3200 грн. (1600х2).

Не погоджуючись із таким розрахунком обчислення виплат, заявник звернувся до судів системи судоустрою, які у задоволенні його позову відмовили. Верховний Суд повернув заявникові подану касаційну скаргу як необґрунтовану.

На думку автора клопотання, за умови відсутності спеціального законодавчого акта, який визначав би право на застосування розміру мінімальної заробітної  плати  як  розрахункової  величини  для обчислення  виплат за рішеннями суду, оспорюваний припис Закону погіршує правове становище особи, звужуючи  зміст  та  обсяг  її соціальних прав.

Суддя поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи ним підготовлено аналітичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з питань конституційного провадження, вжито заходів, спрямованих на з’ясування наукових підходів, що виникають у цьому конституційному провадженні.

Він також повідомив, що на розгляді Першого та Другого сенатів є кілька справ із подібних питань.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині  Перший сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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КСУ зарплата

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