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У Лівані назвали кількість жертв внаслідок вибухів пейджерів і рацій

18:16, 19 вересня 2024
Вибухи пейджерів призвели до загибелі щонайменше 37 осіб.
У Лівані назвали кількість жертв внаслідок вибухів пейджерів і рацій
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Як повідомлялося, 17 вересня бойовики угруповання «Хезболла» у Лівані дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку.

Слідом за пейджерами, раціями та радіоприймачами почали вибухати ноутбуки, телефони, домофони та навіть сканери для відбитків пальців.

Вибухи пейджерів призвели до загибелі щонайменше 37 осіб. Про це повідомляє The National із посиланням на дані ліванського Міністерства охорони здоров’я.

Вказується, що перші вибухи відбулися 17 вересня, коли загинули 12 людей від вибуху пейджерів, а наступного дня вибухнули портативні рації, внаслідок чого загинули ще 25 людей.

Усі загиблі були членами угруповання «Хезболла». Вибухи також спричинили численні поранення — близько 2750 людей дістали травми, зокрема, багато серйозних.

Стало відомо, що Ізраїль створив підставну компанію для виробництва пейджерів, які продавали членам «Хезболли».

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