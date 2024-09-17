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Сотні бойовиків «Хезболли» постраждали через масовий вибух пейджерів

18:53, 17 вересня 2024
Посол Ірану в Лівані також отримав поранення в результаті одного з вибухів.
Сотні бойовиків «Хезболли» постраждали через масовий вибух пейджерів
Фото: reuters.com
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У вівторок, 17 вересня, у Лівані понад 1000 людей, у тому числі бойовики «Хезболли» та медики, були поранені у результаті вибухів пейджерів, які вони використовують для спілкування. Про це повідомило агенство Reuters з посиланням на свої джерела.

Пейджерами бойовики «Хезболли» почали масово користуватися замість смартфонів, щоб уникнути стеження ізраїльської розвідки.

Представник «Хезболли», який говорив на умовах анонімності, сказав, що детонація пейджерів була «найбільшим порушенням безпеки», якого група зазнала за майже рік війни з Ізраїлем.

Іранське інформаційне агентство Mehr повідомило, що посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані також отримав поранення в результаті одного з вибухів.

Керівник державної лікарні Набатіє на півдні країни Хасан Вазні повідомив Reuters, що близько 40 поранених проходять лікування в його закладі. Серед поранень були травми обличчя, очей та кінцівок.

Зазначається, що хвиля вибухів тривала близько години після початкових вибухів, які відбулися близько 15:45 за місцевим часом. Пейджерам дзвонили перед вибухом протягом кількох секунд, щоб збільшити шанси на те, що той, хто отримав дзвінок, прийме його і отримає максимальні поранення.  

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