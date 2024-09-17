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Сотни боевиков «Хезболлы» пострадали из-за массового взрыва пейджеров

18:53, 17 сентября 2024
Посол Ирана в Ливане также получил ранения в результате одного из взрывов.
Сотни боевиков «Хезболлы» пострадали из-за массового взрыва пейджеров
Фото: reuters.com
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 Во вторник, 17 сентября, в Ливане более 1000 человек, в том числе боевики «Хезболлы» и медики, были ранены в результате взрывов пейджеров, которые они используют для общения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Пейджерами боевики «Хезболлы» начали массово пользоваться вместо смартфонов во избежание слежки израильской разведки.

Представитель «Хезболлы», говоривший на условиях анонимности, сказал, что детонация пейджеров была «наибольшим нарушением безопасности», которое группа подверглась почти за год войны с Израилем.

Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани также получил ранения в результате одного из взрывов.

Руководитель государственной больницы Набатье на юге страны Хасан Вазни сообщил Reuters, что около 40 раненых проходят лечение в его заведении. Среди ранений были травмы лица, глаз и конечностей.

Отмечается, что волна взрывов продолжалась около часа после начальных взрывов, произошедших около 15.45 по местному времени. Пейджерам звонили перед взрывом в течение нескольких секунд, чтобы увеличить шансы на то, что получивший звонок примет его и получит максимальные ранения.

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