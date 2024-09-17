Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

В ВККС отметили, что еще одну судью признали такой, что не соответствуюет занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

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17 сентября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки четырех судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Кондратьева Наталья Анатольевна - Яворовский районный суд Львовской области - 784,75 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Король Александр Валентинович – Изяславский районный суд Хмельницкой области – 801,25 – соответствует занимаемой должности

Марченко Юлия Ивановна - Хозяйственный суд Луганской области - Перерыв

Гаврильченко Юлия Викторовна - Голопристанский районный суд Херсонской области - 347,625 - не соответствует занимаемой должности - Внести Высшему совету правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности

Также Комиссия решила возобновить квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска Марущак Светланы Леонидовны. Оценка продолжена с этапа исследования досье и проведения собеседования.

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