Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

17 сентября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки четырех судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Кондратьева Наталья Анатольевна - Яворовский районный суд Львовской области - 784,75 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности
Король Александр Валентинович – Изяславский районный суд Хмельницкой области – 801,25 – соответствует занимаемой должности
Марченко Юлия Ивановна - Хозяйственный суд Луганской области - Перерыв
Гаврильченко Юлия Викторовна - Голопристанский районный суд Херсонской области - 347,625 - не соответствует занимаемой должности - Внести Высшему совету правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности
Также Комиссия решила возобновить квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска Марущак Светланы Леонидовны. Оценка продолжена с этапа исследования досье и проведения собеседования.
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