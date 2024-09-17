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Одного суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС

18:37, 17 вересня 2024
У ВККС зазначили, що ще одну суддю визнали такою, що не відповідає займаній посаді.
Одного суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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17 вересня в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Кондратьєва Наталія Анатоліївна - Яворівський районний суд Львівської області - 784,75 - внести на розгляд Комісії в пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Король Олександр Валентинович - Ізяславський районний суд Хмельницької області - 801,25 - відповідає займаній посаді

Марченко Юлія Іванівна - Господарський суд Луганської області - Перерва

Гаврильченко Юлія Вікторівна - Голопристанський районний суд Херсонської області - 347,625 - не відповідає займаній посаді - Внести Вищій раді правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади

Також Комісія вирішила поновити кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Марущак Світлани Леонідівни. Оцінювання продовжено з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди.

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