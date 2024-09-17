Члени Вищої ради правосуддя хочуть працювати і після закінчення строку своїх повноважень – до моменту поки не оберуть нових членів ВРП

У ВРП кажуть про необхідність забезпечення інституційної безперервності роботи Вищої ради правосуддя.

Джерело фото - Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що було б непогано, якби члени ВРП могли б працювати на посадах членів Ради правосуддя до моменту обрання або призначення суб’єктами формування ВРП нових членів Ради правосуддя.

Про це заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов 17 вересня розповів європейським чиновникам під час двосторонньої сесії «Україна – ЄС», яка проходить у Брюсселі.

На думку представника Ради правосуддя, такий підхід дозволить забезпечити інституційну безперервність роботи Вищої ради правосуддя у разі, якщо з якихось причин суб’єкт формування ВРП вчасно не встигне призначити або обрати нового члена ВРП.

Автор В’ячеслав Хрипун

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