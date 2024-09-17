Члены Высшего совета правосудия хотят работать и по истечении срока своих полномочий – до момента пока не изберут новых членов ВСП

В ВСП говорят о необходимости обеспечения институциональной непрерывности работы Высшего совета правосудия.

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В Высшем совете правосудия сообщили, что было бы неплохо, если бы члены ВСП могли бы работать на должностях членов Совета правосудия до момента избрания или назначения субъектами формирования ВСП новых членов Совета правосудия.

Об этом заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов 17 сентября рассказал европейским чиновникам во время проходящей в Брюсселе двусторонней сессии «Украина – ЕС».

По мнению представителя Совета правосудия, такой подход позволит обеспечить институциональную непрерывность работы Высшего совета правосудия в случае, если по каким-либо причинам субъект формирования ВСП вовремя не успеет назначить или избрать нового члена ВСП.

Автор Вячеслав Хрипун

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