В Ливане назвали количество жертв в результате взрывов пейджеров и раций

Взрывы пейджеров привели к гибели не менее 37 человек.

Как сообщалось, 17 сентября боевики группировки «Хезболла» в Ливане получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи.

Следом за пейджерами, рациями и радиоприемниками начали взрываться ноутбуки, телефоны, домофоны и даже сканеры для отпечатков пальцев.

Взрывы пейджеров привели к гибели не менее 37 человек. Об этом сообщает The National со ссылкой на данные ливанского Министерства здравоохранения.

Указывается, что первые взрывы произошли 17 сентября, когда погибли 12 человек от взрыва пейджеров, а на следующий день взорвались портативные рации, в результате чего погибли еще 25 человек.

Все погибшие были членами группировки «Хезболла». Взрывы также вызвали многочисленные ранения — около 2750 человек получили травмы, в том числе много серьезных.

Стало известно, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров, продаваемых членам «Хезболлы».