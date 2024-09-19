Обнародовали график собеседований с кандидатами в отборе на должность заместителя руководителя секретариата ВККС

Собеседования с кандидатами в отборе на должность заместителя руководителя секретариата ВККС начнутся 24 сентября.

Как известно, 23 кандидата допущены к участию в отборе на должность заместителя руководителя секретариата ВККС.

19 сентября комиссией по подбору кандидатов на вакантную должность государственной службы категории «А» – заместителя руководителя секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос об утверждении графика проведения собеседований с кандидатами, допущенными к участию в отборе, и определение формы участия кандидатов в собеседовании.

Согласно утвержденному графику собеседования начнутся с 24 сентября и будут проходить в режиме онлайн с использованием системы видеоконференцсвязи.

Относительно технических аспектов проведения собеседований информация кандидатам будет направлена ​​дополнительно.

График проведения собеседований:

Напомним, что решением Комиссии от 31 июля 2024 года объявлен отбор на вакантную должность государственной службы категории «А» - заместителя руководителя секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Для участия в отборе подали документы 24 кандидата.

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