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23 кандидата допущены к участию в отборе на должность заместителя руководителя секретариата ВККС

11:34, 19 сентября 2024
Из 24 кандидатов, которые подали документы для участия в отборе, допустили 23 человека.
23 кандидата допущены к участию в отборе на должность заместителя руководителя секретариата ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что состоялось заседание комиссии по подбору кандидатов на вакантную должность государственной службы категории «А» – заместителя руководителя секретариата ВККС.

По результатам заседания 23 кандидата допущены к участию в отборе:

Болгар Надежда Сергеевна

Васильев Сергей Владимирович

Ветлинская Оксана Васильевна

Выдмыш Татьяна Андреевна

Глазкова Наталья Александровна

Гуменюк Ирина Викторовна

Дробко Игорь Александрович

Жабокрик Денис Анатольевич

Левченко Максим Владиславович

Лиллемяе Елена Эдуардовна

Мержук Владимир Петрович

Миська Наталья Александровна

Нетреба Игорь Витальевич

Подпала Ирина Валентиновна

Ризак Александр Орестович

Руснак Инна Владимировна

Сычук Екатерина Мироновна

Соловьева Любовь Владимировна

Тарасенко Алла Николаевна

Тимченко Ирина Владимировна

Усатый Григорий Александрович

Шевчук Валентин Павлович

Ярема Юлия Богдановна

График проведения собеседований будет утвержден в ближайшее время.

Напомним, что решением Комиссии от 31 июля 2024 года объявлен отбор на вакантную должность государственной службы категории «А» - заместителя руководителя секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Для участия в отборе подали документы 24 кандидата.

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