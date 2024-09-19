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Рада приняла закон об информационно-коммуникационной системе «Государственный аграрный реестр»

10:58, 19 сентября 2024
Документ усовершенствует функционирование Государственного аграрного реестра как информационной системы.
Рада приняла закон об информационно-коммуникационной системе «Государственный аграрный реестр»
Фото: infopotik.com.ua
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В четверг, 19 сентября, Верховная Рада, в целом поддержала законопроект об информационно-коммуникационной системе «Государственный аграрный реестр» 11063-д. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Документ поддержали 267 депутатов.

Документ направлен на выполнение Плана реализации инициативы Европейского Союза «Ukraine Facility». Основной целью является совершенствование работы Государственного аграрного реестра (ГАР) путем трансформации его в Реестр производителей сельскохозяйственной продукции (фермерский реестр), который будет включать ряд подсистем.

Такое обновление позволит учесть позиции международных партнеров, в частности Всемирного банка, а также будет соответствовать Регламенту ЕС 2021/2115, который определяет правила поддержки стратегических планов в сфере сельского хозяйства в странах ЕС.

Расширенный формат ГАР поможет повысить эффективность предоставления государственной поддержки, средств местных бюджетов, международной технической помощи, грантов и других видов помощи. Также это позволит привести регулирование деятельности реестра в соответствие с Законом Украины «О публичных электронных реестрах».

Согласно принятому в целом закону предусматривается:

▪ Расширение круга пользователей ГАР. Государственную поддержку могут получать не только производители сельскохозяйственной продукции, но и организации водопользователей и субъекты агропромышленного комплекса;

▪ Урегулирование правового статуса ГАР и источников его финансирования. В частности, ГАР определен как комплексная информационная система, обеспечивающая, в частности, сбор, накопление, интегрирование, хранение, отображение, обработка данных, в том числе использование регистровой информации, предоставление административных и других публичных услуг.

▪ Определение полномочий держателя, администратора и технического администратора ГАР, а также объектов ГАР и виды регистровой информации, которая будет обрабатываться в нем;

▪ Обеспечение возможности формирования выписок из ГАР;

▪ Определение прав и обязанностей пользователей ГАР;

▪ Определение обязательного использования данных ГАР и/или программных средств ведения ГАР при предоставлении государственной поддержки, предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам субъектами малого и среднего бизнеса, предоставление поддержки страхования сельскохозяйственной продукции;

▪ Приведение положений, регулирующих функционирование ГАР, в соответствие с требованиями Закона Украины «О публичных электронных реестрах»;

▪ Формирование отдельных подсистем (разделов) реестра, что обеспечит возможность действующий Государственный аграрный реестр, который сегодня функционирует в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», превратить в Государственный реестр производителей сельскохозяйственной продукции (фермерский реестр).

▪ Внедрение мониторинга целевого использования государственной поддержки и помощи, грантов в сельском хозяйстве с учетом позиции международных партнеров;

▪ Обеспечение электронного информационного взаимодействия ГАР с другими информационно-коммуникационными системами, электронно-информационными ресурсами, кадастрами и системами.

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