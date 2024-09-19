Кто из госслужащих может рассчитывать на премию по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности

В НАГС ответили, кому устанавливается премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности.

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В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы сообщили, что государственным служащим, получившим отличную оценку, в 2024 году устанавливается премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в НАГС презентовали дашборд по количественному составу государственных служащих в Украине. Это программное решение должно позволять получать и анализировать статистические данные в реальном времени, чтобы понимать кадровые тенденции на государственной службе.

Разъяснения по установлению премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности в этом году представили в НАГС. Ознакомиться с ним можно в документе ниже:

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