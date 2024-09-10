У НАДС запустили дашборд для моніторингу та аналітики кількісного складу держслужбовців

В режимі онлайн можна відстежувати інформацію про вакантні посади.

Національне агентство України з питань державної служби запустило інформаційну панель для моніторингу та аналітики кількісного складу державних службовців.

Як пояснюють у НАДС, це програмне рішення дозволяє одержувати та аналізувати статистичні дані в реальному часі, щоб розуміти кадрові тенденції на державній службі.

Статистичні дані у дашборді будуть оновлюватись щоквартально.

В режимі онлайн можна відстежувати інформацію про кількість посад державної служби за штатним розписом, вакантні посади, фактичну кількість працюючих державних службовців, призначених та звільнених з посад, мобілізованих, у відпустці для догляду за дитиною, які виїхали за кордон, тощо.

Всі ці дані можна простежити у динаміці за кварталом за різними категоріями (статтю, віком, типом державного органу, тощо). Тобто, користувачі можуть відфільтрувати інформацію відповідно до індивідуальних потреб (запитів), зробити власну вибірку, вивести інформацію на екран у вигляді «живих» діаграм, стовпців, графіків, які можна піддати порівнянню та аналізу.

Тематична онлайн-панель (дашборд) доступна на вебпорталі НАДС.

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