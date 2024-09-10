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В НАГС запустили дашборд для мониторинга и аналитики количественного состава госслужащих

16:18, 10 сентября 2024
В режиме онлайн можно отслеживать информацию о вакантных должностях.
В НАГС запустили дашборд для мониторинга и аналитики количественного состава госслужащих
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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службе запустило информационную панель для мониторинга и аналитики количественного состава государственных служащих.

Как объясняют в НАГС, это программное решение позволяет получать и анализировать статистические данные в реальном времени, чтобы понимать кадровые тенденции на государственной службе.

Статистические данные в дашборде будут обновляться ежеквартально.

В режиме онлайн можно отслеживать информацию о количестве должностей государственной службы по штатному расписанию, вакантные должности, фактическое количество работающих государственных служащих, назначенных и уволенных с должностей, мобилизованных, в отпуске по уходу за ребенком, выехавших за границу и т.д.

Все эти данные можно проследить в динамике по кварталу по разным категориям (полу, возрасту, типу государственного органа и т.д.). То есть, пользователи могут отфильтровать информацию в соответствии с индивидуальными потребностями (запросами), сделать собственную выборку, вывести информацию на экран в виде «живых» диаграмм, столбцов, графиков, которые можно поддать сравнению и анализу.

Тематическая онлайн-панель (дашборд) доступна на вебпортале НАГС.

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