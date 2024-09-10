Результат будет, хоть это нелегко, — прокурор МКС Карим Хан об ордере на арест путина

Прокурор МКС Карим Хан сделал заявление по Монголии и путину.

Выполнение норм, предусмотренных Римским уставом МКС, неидеально, однако отказ Монголии арестовать российского диктатора владимира путина – не повод для разочарования. Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что выполнение норм и сотрудничество в МКС не идеальны, и уже были случаи такого невыполнения в прошлом, когда государства не сотрудничали с судом.

По его словам, «не надо разочаровываться». Хан заверил, что результаты «увидим, но это будет нелегко».

«Мы движемся к реальному применению права и делаем это вместе», - сказал Хан, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли говорить о том, что международное право все еще работает.

Ранее ЕС сделал заявление о невыполнении Монголией обязательств по Римскому статуту.

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