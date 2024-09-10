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Как жара влияет на рождаемость – исследование

22:00, 10 сентября 2024
Ученые фиксируют снижение рождаемости в Испании после аномальной жары.
Как жара влияет на рождаемость – исследование
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Ученые зафиксировали снижение рождаемости через девять месяцев после аномальной жары в Испании, что может быть связано с глобальными климатическими изменениями. Результаты исследования опубликованы в журнале Population Studies и цитируются в The Economist.

Ведущий исследователь Ристо Конте Кейвабу из Института демографических исследований Макса Планка в Германии и его коллеги проанализировали связь между температурой воздуха и рождаемостью в Испании с 2010 по 2018 год. Оказалось, что после повышения температуры воздуха выше 25 градусов Цельсия, общий коэффициент рождаемости (ОКР) снижался на 0,3% через девять месяцев. При температуре выше 30 градусов снижение составляло уже 0,8%.

Исследование подтверждает, что высокие температуры негативно влияют на рождаемость, поскольку зачатие чаще происходит в более прохладные времена года. Снижение рождаемости после жары может быть обусловлено уменьшением половой активности и ухудшением качества спермы, как показывают исследования на животных и людей. Известно, что тепловой стресс может временно снижать качество спермы, что проявляется через несколько недель.

The Economist отмечает, что в условиях глобального потепления такая тенденция может усиливаться, что делает необходимым дальнейшее изучение влияния климатических изменений на демографические процессы.

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