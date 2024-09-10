На Киевщине пожарные ГСЧС спасли от огня целое село, фото

Благодаря усилиям спасателей из трех областей пожар удалось ликвидировать на площади 2,8 га.

Пожарные ГСЧП предотвратили распространение пожара на целое село – Марьяновка – в Вышгородском районе. Об этом пишут в ГУ ГСЧС в Киевской области.

Как отмечается, 9 сентября на территории вблизи села возникло возгорание сухой растительности на открытой территории. В результате сильных порывов ветра огонь в считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов.

«Возникла угроза опрокидывания огня на частные жилые дома, ферму с животными и здание школы», - сообщают в ГСЧС.

Как отмечается, в 15:53 благодаря усилиям спасателей из трех областей пожар удалось ликвидировать на площади 2,8 га. Огонь удалось остановить уже во дворах вплотную к домам и территории фермы.

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