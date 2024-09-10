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Эмиссии не будет, но не нужно делать трагедию из умеренной эмиссии во время войны – Денис Шмыгаль

15:40, 10 сентября 2024
Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная контролируемая эмиссия допускается – Денис Шмыгаль.
Эмиссии не будет, но не нужно делать трагедию из умеренной эмиссии во время войны – Денис Шмыгаль
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Ранее сообщалось, что во время визита в Киев миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет подталкивать Украину к более быстрой девальвации гривны, снижению процентных ставок и усилению мер по сбору налогов, чтобы восполнить дефицит бюджета. Об этом, в частности, писал Bloomberg.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль 10 сентября во время пресс-конференции сообщил, что эмиссия национальной валюты ни сейчас, ни в следующем году не предусматривается.

«Этого в планах и в проекте бюджета нет» - отметил он.

Впрочем, дав этот ответ, Денис Шмыгаль решил добавить, что из умеренной эмиссии во время войны «не надо делать трагедию».

«Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная контролируемая эмиссия допускается. Мы не собираемся использовать этот инструмент. Но нужно быть взвешенными и не поддаваться манипуляциям и панике. Минфин вместе с Нацбанком ведут взвешенную политику» - отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что «поднять налоги просят и партнеры».

«Это наша ответственность финансировать украинскую армию. Ничья больше ответственность», - отметил премьер-министр.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинское Правительство, судя по заявлениям премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко, возлагает большие надежды на предоставление Украине 50 млрд долларов, обещанных странами «Большой семерки» в июне. Эти средства нужны, чтобы закрыть потребность в 15 млрд долларов для государственного бюджета на 2025 год. В противном случае под вопросом может оказаться ряд расходов, требующих финансирования.

Автор: Наталья Мамченко

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