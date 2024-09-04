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Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації валюти та зниження курсу гривні – Bloomberg

17:15, 4 вересня 2024
МВФ збирається на зустріч з чиновниками в Києві і буде тиснути, аби Україна провела девальвацію гривні і підвищила податки.
Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації валюти та зниження курсу гривні – Bloomberg
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Під час візиту цього тижня місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде підштовхувати Україну до швидшої девальвації гривні, зниження процентних ставок і посилення заходів зі збору податків, щоб заповнити дефіцит бюджету. Про це повідомляє Bloomberg.

«Очікується, що співробітники МВФ, які відвідують Київ, будуть тиснути на зруйновану війною країну, щоб вона продовжила ці кроки, аби продовжити отримання фінансової підтримки, оскільки вони проводять запланований перегляд кредитної програми на 15,6 мільярда доларів» - зазначає видання.

Результати перегляду можуть розблокувати виплату Україні в розмірі 1,1 мільярда доларів, якщо співробітники Фонду вирішать, що Україна досягає цілей програми та має достатні кошти та політику для задоволення потреб у фінансуванні.

Національний банк України, однак, не бажає допустити подальшого ослаблення гривні. Валюта вже втратила понад 10%, коли припинив дію фіксований обмінний курс, запроваджений після повномасштабного вторгнення.

Як вказує видання, за останніми оцінками прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету в розмірі 15 мільярдів доларів у наступному році, який ще не заповнено фінансовими зобов’язаннями донорів.

«Щоб допомогти закрити цю діру, МВФ планує спонукати центральний банк України девальвувати гривню швидшими темпами та пом’якшити свою монетарну політику на тлі помірної інфляції. Ці кроки покликані збільшити надходження до бюджету України в національній валюті та здешевити запозичення для Мінфіну.

У дискусіях перед засіданнями цього тижня, МВФ також розкритикував план уряду щодо підвищення кількох податків як надто м’який і закликав уряд і Президента Володимира Зеленського розглянути можливість збільшення ширшого спектру податків. Однією з можливих пропозицій є підвищення податку на додану вартість» - вказує видання.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», МВФ вирішив відправити першу місію до рф після вторгнення в Україну. «Я так розумію, що МВФ вирішило, що це вторгнення закінчилось, і можна повертатись до нормальних стосунків» - зазначив радник керівника ОП Тимофій Милованов.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня не змогла прийняти доопрацьований законопроект про підвищення податків 11416-д 

Автор: Наталя Мамченко 

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