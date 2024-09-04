Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомляє про порядок дострокового виходу з відпустки по догляду за дитиною до трьох років

Відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України, про дострокове припинення відпустки по догляду за дитиною потрібно повідомити роботодавця не пізніш як за 10 календарних днів до дня дострокового припинення такої відпустки.

Про такий намір зазначається у відповідній заяві, на підставі якої роботодавець видає наказ про достроковий вихід з декретної відпустки.

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