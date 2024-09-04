Гоструда напоминает порядок досрочного выхода из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет

О намерении выйти из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет указывается в соответствующем заявлении, на основании которого работодатель выдает приказ о досрочном выходе из декретного отпуска.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает о порядке досрочного ухода из отпуска по уходу за ребенком до трех лет

Согласно статье 179 Кодекса законов о труде Украины, о досрочном прекращении отпуска по уходу за ребенком следует уведомить работодателя не позднее чем за 10 календарных дней до дня досрочного прекращения такого отпуска.

О таком намерении указывается в соответствующем заявлении, на основании которого работодатель выдает приказ о досрочном выходе из декретного отпуска.

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