Имеет ли право отец двух несовершеннолетних детей на компенсацию социального отпуска при увольнении

В Гоструде объяснили, имеет ли право отец двоих детей в возрасте до 15 лет, жена которого находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, на компенсацию социального отпуска при увольнении.

Иллюстративное фото из открытых источников

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, имеет ли право отец двоих детей в возрасте до 15 лет, жена которого находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, на компенсацию социального отпуска при увольнении.

Да, он имеет на это право. Поскольку нормы статьи 19 Закона Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 № 504/96-ВР не содержат норм, запрещающих предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска одному из родителей детей младше 15 лет, когда другой находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения ею трехлетнего возраста.

Это касается также права на выплату компенсации отцу за все неиспользованные дни такого отпуска в случае увольнения при условии, что мать не воспользовалась таким правом.

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