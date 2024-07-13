Чи має право батько двох неповнолітніх дітей на компенсацію соціальної відпустки при звільненні

У Держпраці пояснили, чи має право батько двох дітей віком до 15 років, дружина якого знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до 3-ох років, на компенсацію соціальної відпустки при звільненні.

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Державна служба з питань праці роз’яснила, чи має право батько двох дітей віком до 15 років, дружина якого находиться у відпустці до догляду за дитиною до 3-ох років, на компенсацію соціальної відпустки при звільненні.

Так, він має на це право. Оскільки норми статті 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР не містить норм, що забороняють надання додаткової оплачуваної відпустки одному з батьків дітей віком до 15 років, коли інший знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Це стосується також і права на виплату компенсації батькові за всі не використані дні такої відпустки у разі звільнення за умови, що мати не скористалась таким правом.

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