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Як влітку «зловити» квиток на потрібний напрямок: в «Укрзалізниці» дали поради

07:00, 13 липня 2024
Українцям радять у пік сезону планувати свою подорож заздалегідь.
Як влітку «зловити» квиток на потрібний напрямок: в «Укрзалізниці» дали поради
Фото: Укрзалізниця/Facebook
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В «Укрзалізниці» розповіли, як українцям придбати потрібний квиток у піковий сезон.

Зокрема, перевізник радить завантажити офіційний застосунок компанії, планувати свою подорож заздалегідь та за необхідності скористатися сервісом моніторингу, щоб система сама придбала квиток одразу як він з'явиться в продажу.

«Завантажуйте офіційний застосунок «Укрзалізниці». Не треба шукати та сподіватися на якихось перекупів. Друге - якщо ви не знайшли квиток на ту дату, яка потрібна, можна скористатися сервісом моніторингу. Ми його кілька місяців тому тестово запустили, зараз вже працює на повну. У нас десь понад 50 тисяч квитків люди моніторять», - повідомив керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський в ефірі телемарафону.

За його словами, таким чином можна замовити квиток одразу з автовикупом.

Це означає, що навіть вночі, якщо хтось раптом здав свій квиток, і якщо ви перший в черзі на автовикуп, то система сама придбає квиток.

«Зараз через пік сезону ми вимушено обмежили, що там можна моніторити паралельно тільки кілька поїздів, а не незліченну кількість. Але це дуже користується популярністю», - пояснив Перцовський.

Також українцям радять у пік сезону планувати свою подорож заздалегідь. Продажі квитків відкриваються за 20 діб. Міжнародні напрямки відкриваються о 9:00, а внутрішні маршрути о 8:00, щоб не було зайвого навантаження на систему.   

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