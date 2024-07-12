Практика судів
  1. В Україні

У Києві встановили додаткові рамки-розпилювачі води: список локацій

17:23, 12 липня 2024
У парках, скверах та на центральних вулицях міста столиці встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку.
У Києві встановили додаткові рамки-розпилювачі води: список локацій
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці України активно впроваджуються заходи з метою боротьби з надзвичайно високими температурами, які очікуються у найближчі дні. Згідно з повідомленням заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва, у парках, скверах та на центральних вулицях міста встановлюються додаткові рамки-розпилювачі води.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний пояснив, що рамки-розпилювачі виготовляються комунальними підприємствами, які відповідають за утримання зелених насаджень столиці. Вони працюють за простим механізмом: вода розпилюється з форсунок, що знаходяться на спеціальних рамках.

«На додачу до вже встановлених раніше 19 рамок спеціалісти наших КП УЗН встановили ще 12 додаткових. За потреби будемо збільшувати кількість таких локацій», - додав Олександр Возний.

Компанія «Київзеленбуд» закликає мешканців столиці берегти це обладнання та не допускати його неправомірного використання.

Адреси:

Голосіївський район:

  • парк ім. Максима Рильського.

Дарницький район:

  • парк «Позняки»;
  • сквер на вулиці Олександра Кошиця;
  • парк імені воїнів-інтернаціоналістів.

Деснянський район:

  • парк «Деснянський»;
  • парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;
  • парк «Фестивальний»;
  • сквер ім. Вʼячеслава Веремія.

Дніпровський район:

  • парк «Перемога»;
  • парк «Аврора»;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля будинку культури ДВРЗ.

Оболонський район:

  • сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка;
  • парк «Наталка».

Печерський район:

  • бульвар Лесі Українки (бульварна частина, 2 одиниці);
  • парк «Слави» (2 одиниці).

Подільський район:

  • Куренівський парк;
  • сквер на площі Щекавицькій;
  • сквер № 1, Контрактова площа.

Святошинський район:

  • парк «Совки»;
  • парк «Інтернаціональний»;
  • бульвар Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

  • парк «Відрадний»;
  • парк імені Миколи Зерова;
  • парк «Орлятко»;
  • сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового.

Шевченківський район:

  • вулиця Хрещатик (бульварна частина);
  • парк «Веселка»;
  • парк ім. Т.Г. Шевченка.

Нагадаємо, температура в Україні може перевищити рекорд в +42 через нову порцію африканського повітря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Трамп пригрозив розслідуванням Цукербергу за нібито участь у «фальшуванні виборів»

Якщо мене оберуть президентом, ми переслідуватимемо фальсифікаторів виборів на небачених раніше рівнях, і їх буде відправлено до в'язниці на довгі періоди часу, — сказав Трамп.

Уряд запроваджує експеримент щодо держреєстрації актів цивільного стану та видачі документів за кордоном з проставленим апостилем

Кабмін ухвалив постанову про експериментальний проект щодо державної реєстрації актів цивільного стану та видачі документів за межами України з проставленим апостилем.

Кабмін прийняв у новій редакції Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій

Запроваджено можливість обрання способу отримання відповідного посвідчення - за місцем оформлення посвідчення або у ЦНАП.

Детінізація, ОВДП, підвищення податків, прискорена девальвація та емісія – Данило Гетманцев перелічив, які існують варіанти покриття дефіциту бюджету

Для покриття дефіциту бюджету, який, за підрахунками Данила Гетманцева, може скласти 400 млрд грн, є кілька варіантів, серед яких підвищення податків і найгірший – емісія.

Готель «Україна» продадуть на торгах зі стартовою ціною в 1,047 млрд грн

Кабмін затвердив стартову ціну для продажу готелю «Україна».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області