У Києві встановили додаткові рамки-розпилювачі води: список локацій

У столиці України активно впроваджуються заходи з метою боротьби з надзвичайно високими температурами, які очікуються у найближчі дні. Згідно з повідомленням заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва, у парках, скверах та на центральних вулицях міста встановлюються додаткові рамки-розпилювачі води.
Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний пояснив, що рамки-розпилювачі виготовляються комунальними підприємствами, які відповідають за утримання зелених насаджень столиці. Вони працюють за простим механізмом: вода розпилюється з форсунок, що знаходяться на спеціальних рамках.
«На додачу до вже встановлених раніше 19 рамок спеціалісти наших КП УЗН встановили ще 12 додаткових. За потреби будемо збільшувати кількість таких локацій», - додав Олександр Возний.
Компанія «Київзеленбуд» закликає мешканців столиці берегти це обладнання та не допускати його неправомірного використання.
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Нагадаємо, температура в Україні може перевищити рекорд в +42 через нову порцію африканського повітря.
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