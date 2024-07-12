У Києві встановили додаткові рамки-розпилювачі води: список локацій

У парках, скверах та на центральних вулицях міста столиці встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці України активно впроваджуються заходи з метою боротьби з надзвичайно високими температурами, які очікуються у найближчі дні. Згідно з повідомленням заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва, у парках, скверах та на центральних вулицях міста встановлюються додаткові рамки-розпилювачі води.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний пояснив, що рамки-розпилювачі виготовляються комунальними підприємствами, які відповідають за утримання зелених насаджень столиці. Вони працюють за простим механізмом: вода розпилюється з форсунок, що знаходяться на спеціальних рамках.

«На додачу до вже встановлених раніше 19 рамок спеціалісти наших КП УЗН встановили ще 12 додаткових. За потреби будемо збільшувати кількість таких локацій», - додав Олександр Возний.

Компанія «Київзеленбуд» закликає мешканців столиці берегти це обладнання та не допускати його неправомірного використання.

Адреси:

Голосіївський район:

парк ім. Максима Рильського.

Дарницький район:

парк «Позняки»;

сквер на вулиці Олександра Кошиця;

парк імені воїнів-інтернаціоналістів.

Деснянський район:

парк «Деснянський»;

парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;

парк «Фестивальний»;

сквер ім. Вʼячеслава Веремія.

Дніпровський район:

парк «Перемога»;

парк «Аврора»;

парк біля озера Тельбін;

парк біля будинку культури ДВРЗ.

Оболонський район:

сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка;

парк «Наталка».

Печерський район:

бульвар Лесі Українки (бульварна частина, 2 одиниці);

парк «Слави» (2 одиниці).

Подільський район:

Куренівський парк;

сквер на площі Щекавицькій;

сквер № 1, Контрактова площа.

Святошинський район:

парк «Совки»;

парк «Інтернаціональний»;

бульвар Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

парк «Відрадний»;

парк імені Миколи Зерова;

парк «Орлятко»;

сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового.

Шевченківський район:

вулиця Хрещатик (бульварна частина);

парк «Веселка»;

парк ім. Т.Г. Шевченка.

Нагадаємо, температура в Україні може перевищити рекорд в +42 через нову порцію африканського повітря.

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