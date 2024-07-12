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В Киеве установили дополнительные рамки-распылители воды: список локаций

17:23, 12 июля 2024
В парках, скверах и на центральных улицах города столицы устанавливают дополнительные рамки-распылители воды для охлаждения в жару.
В Киеве установили дополнительные рамки-распылители воды: список локаций
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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В столице Украины активно внедряются меры с целью борьбы с чрезвычайно высокими температурами, которые ожидаются в ближайшие дни. Согласно сообщению заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимира Прокопива, в парках, скверах и на центральных улицах города устанавливаются дополнительные рамки-распылители воды.

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный пояснил, что рамки-распылители изготавливаются коммунальными предприятиями, которые отвечают за содержание зеленых насаждений столицы. Они работают по простому механизму: вода распыляется из форсунок, находящихся на специальных рамках.

«В дополнение к уже установленным ранее 19 рамкам специалисты наших КП СЗН установили еще 12 дополнительных. При необходимости будем увеличивать количество таких локаций», - добавил Александр Возный.

Компания «Киевзеленстрой» призывает жителей столицы беречь это оборудование и не допускать его неправомерного использования.

Адреси:

Голосіївський район:

  • парк ім. Максима Рильського.

Дарницький район:

  • парк «Позняки»;
  • сквер на вулиці Олександра Кошиця;
  • парк імені воїнів-інтернаціоналістів.

Деснянський район:

  • парк «Деснянський»;
  • парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;
  • парк «Фестивальний»;
  • сквер ім. Вʼячеслава Веремія.

Дніпровський район:

  • парк «Перемога»;
  • парк «Аврора»;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля будинку культури ДВРЗ.

Оболонський район:

  • сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка;
  • парк «Наталка».

Печерський район:

  • бульвар Лесі Українки (бульварна частина, 2 одиниці);
  • парк «Слави» (2 одиниці).

Подільський район:

  • Куренівський парк;
  • сквер на площі Щекавицькій;
  • сквер № 1, Контрактова площа.

Святошинський район:

  • парк «Совки»;
  • парк «Інтернаціональний»;
  • бульвар Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

  • парк «Відрадний»;
  • парк імені Миколи Зерова;
  • парк «Орлятко»;
  • сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового.

Шевченківський район:

  • вулиця Хрещатик (бульварна частина);
  • парк «Веселка»;
  • парк ім. Т.Г. Шевченка.

Напомним, температура в Украине может превысить рекорд в +42 из-за новой порции африканского воздуха.

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