В Киеве установили дополнительные рамки-распылители воды: список локаций

В столице Украины активно внедряются меры с целью борьбы с чрезвычайно высокими температурами, которые ожидаются в ближайшие дни. Согласно сообщению заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимира Прокопива, в парках, скверах и на центральных улицах города устанавливаются дополнительные рамки-распылители воды.
Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный пояснил, что рамки-распылители изготавливаются коммунальными предприятиями, которые отвечают за содержание зеленых насаждений столицы. Они работают по простому механизму: вода распыляется из форсунок, находящихся на специальных рамках.
«В дополнение к уже установленным ранее 19 рамкам специалисты наших КП СЗН установили еще 12 дополнительных. При необходимости будем увеличивать количество таких локаций», - добавил Александр Возный.
Компания «Киевзеленстрой» призывает жителей столицы беречь это оборудование и не допускать его неправомерного использования.
Адреси:
Голосіївський район:
Дарницький район:
Деснянський район:
Дніпровський район:
Оболонський район:
Печерський район:
Подільський район:
Святошинський район:
Солом’янський район:
Шевченківський район:
Напомним, температура в Украине может превысить рекорд в +42 из-за новой порции африканского воздуха.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.