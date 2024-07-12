В Киеве установили дополнительные рамки-распылители воды: список локаций

В парках, скверах и на центральных улицах города столицы устанавливают дополнительные рамки-распылители воды для охлаждения в жару.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице Украины активно внедряются меры с целью борьбы с чрезвычайно высокими температурами, которые ожидаются в ближайшие дни. Согласно сообщению заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимира Прокопива, в парках, скверах и на центральных улицах города устанавливаются дополнительные рамки-распылители воды.

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный пояснил, что рамки-распылители изготавливаются коммунальными предприятиями, которые отвечают за содержание зеленых насаждений столицы. Они работают по простому механизму: вода распыляется из форсунок, находящихся на специальных рамках.

«В дополнение к уже установленным ранее 19 рамкам специалисты наших КП СЗН установили еще 12 дополнительных. При необходимости будем увеличивать количество таких локаций», - добавил Александр Возный.

Компания «Киевзеленстрой» призывает жителей столицы беречь это оборудование и не допускать его неправомерного использования.

Адреси:

Голосіївський район:

парк ім. Максима Рильського.

Дарницький район:

парк «Позняки»;

сквер на вулиці Олександра Кошиця;

парк імені воїнів-інтернаціоналістів.

Деснянський район:

парк «Деснянський»;

парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;

парк «Фестивальний»;

сквер ім. Вʼячеслава Веремія.

Дніпровський район:

парк «Перемога»;

парк «Аврора»;

парк біля озера Тельбін;

парк біля будинку культури ДВРЗ.

Оболонський район:

сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка;

парк «Наталка».

Печерський район:

бульвар Лесі Українки (бульварна частина, 2 одиниці);

парк «Слави» (2 одиниці).

Подільський район:

Куренівський парк;

сквер на площі Щекавицькій;

сквер № 1, Контрактова площа.

Святошинський район:

парк «Совки»;

парк «Інтернаціональний»;

бульвар Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

парк «Відрадний»;

парк імені Миколи Зерова;

парк «Орлятко»;

сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового.

Шевченківський район:

вулиця Хрещатик (бульварна частина);

парк «Веселка»;

парк ім. Т.Г. Шевченка.

Напомним, температура в Украине может превысить рекорд в +42 из-за новой порции африканского воздуха.

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