В Киеве поливают улицы из-за аномальной жары, видео

Полив улиц позволяет снизить количество пыли, а также охлаждает покрытие для уменьшения деформаций в жару.

Скриншот из видео

В столице дорожники освежают улицы в дни аномальной жары. В пятницу, 12 июля, в течение дня на улично-дорожной сети столицы будут работать 39 поливомоечных машин. Об этом пишут в КГГА.

В первую очередь поливают магистрали общегородского и районного значения. Именно по этим дорогам движется больше всего грузового транспорта.

Отмечается, что полив улиц позволяет снизить количество пыли, а также охлаждает покрытие для уменьшения деформаций в жару.

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