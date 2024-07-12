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В США горе-родитель оставил 2-летнюю дочь в автомобиле во время сильной жары, ребенок умер

16:47, 12 июля 2024
В момент трагедии температура воздуха на улице колебалась от +38 до +42 ℃.
В США горе-родитель оставил 2-летнюю дочь в автомобиле во время сильной жары, ребенок умер
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В Соединенных Штатах Америки скончалась 2-летняя девочка, которую отец оставил в автомобиле во время сильной жары. В момент трагедии температура воздуха на улице колебалась от +38 до +42 ℃. Об этом сообщает CNN.

Указывается, что отец ездил с маленькой дочерью по делам, а уже по дороге домой ребенок заснул в автомобиле. Мужчина оставил ее спать с включенным двигателем и кондиционером.

Мать девочки, по возвращении домой, увидела, что ребенок потерял сознание. В тот момент двигатель и кондиционер в авто уже не работали.

На место прибыли полиция и спасатели.

Девочку экстренно госпитализировали, но, к сожалению, она скончалась в больнице.

По факту смерти ребенка полиция штата Аризона открыла дело, ведется следствие.

«Мы допрашиваем отца, всех свидетелей, соседей, чтобы узнать, была ли заведена машина и работал ли кондиционер. Все, что нам известно, что автомобиль был горячий, а ребенок не реагировал. Было очень жарко… Это очень трагично», – сообщили правоохранители.

Специалисты предупреждают: нельзя оставлять детей в машине в жару.

Температура тела ребенка повышается в три-пять раз быстрее, чем у взрослого. Дети могут умереть, когда температура тела достигает 41 .

Как сообщалось, температура в Украине может превысить рекорд в +42 из-за новой порции африканского воздуха.

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