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У США горе-батько залишив 2-річну дочку в автомобілі під час сильної спеки, дитина померла

16:47, 12 липня 2024
У момент трагедії температура повітря на вулиці коливалася між +38 та +42 ℃.
У США горе-батько залишив 2-річну дочку в автомобілі під час сильної спеки, дитина померла
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У Сполучених Штатах Америки померла 2-річна дівчинка, яку батько залишив у автомобілі під час сильної спеки. У момент трагедії температура повітря на вулиці коливалася між +38 та +42 ℃. Про це повідомляє CNN.

Вказується, що батько їздив з маленькою дочкою у справах, а вже дорогою додому дитина заснула в автівці. Чоловік залишив її спати з увімкненим двигуном та кондиціонером.

Мати дівчинки, після повернення додому, побачила, що дитина знепритомніла. На той момент двигун та кондиціонер у авто вже не працювали.

На місце прибули поліція та рятувальники.

Дівчинку екстрено госпіталізували, але, на жаль, вона померла у лікарні.

За фактом смерті дитини поліція штату Аризона відкрила справу, триває слідство.

«Ми допитуємо батька, всіх свідків, сусідів, щоб дізнатися, чи була заведена машина і, чи працював кондиціонер. Все, що нам наразі відомо, що автомобіль був гарячий, а дитина не реагувала. Було дуже спекотно… Це дуже трагічно», – повідомили правоохоронці.

Фахівці попереджають: не можна залишати дітей в машині самих у спеку.

Температура тіла дитини підвищується в три-п’ять разів швидше, ніж у дорослого. Діти можуть померти, коли температура їхнього тіла досягає 41 .

Як повідомлялося, температура в Україні може перевищити рекорд в +42 через нову порцію африканського повітря.

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