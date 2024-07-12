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На Львівщині спроба обшуку БЕБ на тютюновій фабриці переросла у бійку

20:41, 12 липня 2024
Близько 50 чоловік перешкоджали слідчим діям правоохоронців та детективів БЕБ на тютюновій фабриці.
На Львівщині спроба обшуку БЕБ на тютюновій фабриці переросла у бійку
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У місті Винники, Львівської області, під час проведення слідчих дій детективами Бюро економічної безпеки сталася бійка на території місцевої тютюнової фабрики. За інформацією БЕБ, група невідомих осіб, що складалася з близько 50 чоловік спортивної зовнішності та представників фабрики, агресивно перешкоджала службовим особам патрульної поліції та БЕБ у виконанні їхніх обов’язків.

Невідомі особи фізично витісняли правоохоронців з території фабрики, блокували їхні службові автомобілі та не допускали до приміщень для проведення обшуку. Під час цих подій частина осіб незаконно виносила з місця обшуку продукцію та завантажувала її в автомобіль, намагаючись вивезти тютюнові вироби, які вже були вилучені відповідно до протоколу огляду.

Спроби патрульних поліцейських припинити незаконні дії були проігноровані, а їхні службові авто були заблоковані та пошкоджені невстановленими особами, які вчиняли хуліганські акти та застосовували фізичну силу до правоохоронців. Внаслідок цього двоє патрульних отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

За фактом інциденту правоохоронними органами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Також наголошується, що всі слідчі дії, проведені на території фабрики, відповідають встановленому законодавством порядку, що передбачає виконання ухвали суду та дотримання Кримінального процесуального кодексу України. Незважаючи на це, представники фабрики та інші особи продовжують перешкоджати правоохоронцям у проведенні слідчих дій, ігноруючи вимоги слідчого судді щодо проведення обшуку на складських та виробничих приміщеннях.

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