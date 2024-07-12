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На Львовщине попытка обыска БЭБ на табачной фабрике переросла в драку

20:41, 12 июля 2024
Около 50 человек препятствовали следственным действиям правоохранителей и детективов БЭБ на табачной фабрике.
На Львовщине попытка обыска БЭБ на табачной фабрике переросла в драку
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В городе Винники, Львовской области, во время проведения следственных действий детективами Бюро экономической безопасности произошла драка на территории местной табачной фабрики. По информации БЭБ, группа неизвестных лиц, состоявшая из около 50 человек спортивной внешности и представителей фабрики, агрессивно препятствовала должностным лицам патрульной полиции и БЭБ в выполнении их обязанностей.

Неизвестные лица физически вытесняли правоохранителей с территории фабрики, блокировали их служебные автомобили и не допускали в помещения для проведения обыска. Во время этих событий часть лиц незаконно выносила с места обыска продукцию и загружала ее в автомобиль, пытаясь вывезти табачные изделия, которые уже были изъяты в соответствии с протоколом осмотра.

Попытки патрульных полицейских прекратить незаконные действия были проигнорированы, а их служебные авто были заблокированы и повреждены неустановленными лицами, которые совершали хулиганские акты и применяли физическую силу к правоохранителям. В результате двое патрульных получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту инцидента правоохранительными органами начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Также отмечается, что все следственные действия, проведенные на территории фабрики, соответствуют установленному законодательством порядку, что предусматривает выполнение постановления суда и соблюдение Уголовного процессуального кодекса Украины. Несмотря на это, представители фабрики и другие лица продолжают препятствовать правоохранителям в проведении следственных действий, игнорируя требования следственного судьи о проведении обыска на складских и производственных помещениях.

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