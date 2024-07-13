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Как летом «поймать» билет на нужное направление: в «Укрзализныце» дали советы

07:00, 13 июля 2024
Украинцам советуют в пик сезона планировать свое путешествие заранее.
Как летом «поймать» билет на нужное направление: в «Укрзализныце» дали советы
Фото: Укрзализныця/Facebook
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В «Укрзализныце» рассказали, как украинцам приобрести нужный билет в пиковый сезон.

В частности, перевозчик советует загрузить официальное приложение компании, планировать свое путешествие заранее и при необходимости воспользоваться сервисом мониторинга, чтобы система сама приобрела билет сразу, как он появится в продаже.

«Загружайте официальное приложение «Укрзализныци». Не надо искать и надеяться на какие-либо перекупы. Второе – если вы не нашли билет на ту дату, которая нужна, можно воспользоваться сервисом мониторинга. Мы его несколько месяцев назад тестово запустили, сейчас уже работает по полной. У нас более 50 тысяч билетов люди мониторят», - сообщил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский в эфире телемарафона.

По его словам, таким образом можно заказать билет с автовыкупом.

Это значит, что даже ночью, если кто-нибудь вдруг сдал свой билет, и если вы первый в очереди на автовыкуп, то система сама приобретет билет.

Сейчас через пик сезона мы вынужденно ограничили, что там можно мониторить параллельно только несколько поездов, а не бесчисленное количество. Но это очень популярно», - пояснил Перцовский.

Также украинцам советуют в пик сезона планировать свое путешествие заранее. Продажи билетов открываются за 20 дней. Международные направления открываются в 9.00, а внутренние маршруты в 8.00, чтобы не было лишней нагрузки на систему.

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