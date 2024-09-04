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Ракетный удар рф по Львову — Польша предложила помощь в восстановлении города

16:45, 4 сентября 2024
Польша готова помочь в восстановлении Львова после ракетной атаки – Дональд Туск.
Ракетный удар рф по Львову — Польша предложила помощь в восстановлении города
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Польша готова присоединиться к восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате ракетной атаки россии по Львову. Об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

«Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян стал центр города. Повреждено много многоквартирных исторических домов. Польша готова помочь в их восстановлении», – отметил Туск.

Напомним, 4 сентября российские оккупанты обстреляли ракетами Львов. Семь человек, среди которых 3 ребенка, погибли и еще 47 пострадали. 

Ранее мы писали, что в результате ракетного удара по Львову более 7 памятников архитектуры получили повреждения.

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