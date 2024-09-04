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Украине списали 9 млрд долларов долга после реструктуризации – Минфин

16:08, 4 сентября 2024
Украина завершила сделки по реструктуризации долга и проведению расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором.
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Министерство финансов Украины сообщило, что страна успешно завершила реструктуризацию своих обязательств, благодаря чему государственный и гарантированный государством долг сокращен на 9 млрд долларов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«Украина объявила об успешном завершении операции по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором», - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что процесс реструктуризации включал обмен тринадцати серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций «Укравтодора» на сумму около 20,5 млрд. долларов на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью 15,2 млрд. долларов.

«В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около 9 млрд долларов США», - продолжили в министерстве.

Также там добавили, что это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия сделки и снижение чистой приведенной стоимости долга около 60% (при ставке дисконтировании 14%).

«Это одно из самых больших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга», - заявили в Минфине.

Следовательно, долговые выплаты уменьшаются на 93%, что сэкономит 11,4 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Напомним, ранее кредиторы Украины одобрили реструктуризацию долга на 20 миллиардов долларов.

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