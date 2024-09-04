ФЛП выплачивает работнику больничные: включаются ли они в расходы

Стало известно, включаются ли в расходы ФЛП на общей системе налогообложения больничные, выплаченные работнику.

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, включаются ли в расходы ФЛП на общей системе налогообложения больничные, выплаченные работнику.

Согласно статье 12 Закона Украины от 23 сентября 1999 г. № 1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (в редакции Закона Украины от 21 сентября 2022 г. № 2620-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственное социальное страхование" и Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности имеют застрахованные лица – граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающие в Украине, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Это право возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), занятие предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом.

Основанием для назначения, в частности, пособия по временной нетрудоспособности является сформированный на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности (пункт 1 части первой статьи 23 Закона № 1105).

Оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности в случаях, указанных в пункте 1 (временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, а также временная нетрудоспособность на период реабилитации вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве) и пункт 7 (нахождение в самоизоляции, обсервации, временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях), учреждениях здравоохранения в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения особо опасных инфекционных заболеваний, а также на локализацию и ликвидацию их эпидемий и вспышек на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины части первой ст. 15 Закона № 1105 осуществляется за счет средств работодателя в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины (часть вторая статьи 15 Закона № 1105).

Отношения, возникающие в сфере налогообложения доходов физических лиц-предпринимателей, регулируются статьей 177 НКУ.

Объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица-предпринимателя (пункт 177.2 статьи 177 НКУ).

Пунктом 177.4 статьи 177 НКУ определен перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов физическим лицом-предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения, в частности, расходы на оплату труда физических лиц, находящихся в трудовых отношениях с таким налогоплательщиком, включающих расходы по оплате основной и дополнительной заработной платы (подпункт 177.4.2 пункта 177.4 статьи 177 НКУ).

Так, к расходам такого лица относятся, в частности, расходы на оплату труда (как основную, так и дополнительную) физических лиц, находящихся в трудовых отношениях с таким налогоплательщиком, а также другие поощрительные, компенсационные и обязательные выплаты работникам (в том числе оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) согласно Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 №5.

Согласно пункту 177.10 статьи 177 НКУ физические лица-предприниматели обязаны вести учет доходов и расходов и иметь подтверждающие документы о происхождении товара. Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет.

Учет доходов и издержек от производства и реализации собственной сельскохозяйственной продукции ведется раздельно от учета доходов и расходов от воплощения остальных видов хозяйственной деятельности.

Приказом Министерства финансов Украины от 13.05.2021 № 261 утверждена Типовая форма, по которой осуществляется учет доходов и расходов физическими лицами-предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность и Порядок ведения типовой формы, по которой осуществляется учет доходов и расходов, физическими лицами –предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

Согласно пункту 6 раздела ІІ Порядка № 261 в графе 7 "затраты на оплату труда физических лиц, находящихся в трудовых отношениях/за выполнение работ, услуг согласно договорам гражданско-правового характера" Типовой формы отражается сумма расходов на оплату труда физических лиц, находящихся в трудовых отношениях или при выполнении работ, услуг согласно договорам гражданско-правового характера.

Так, в расходы физического лица-предпринимателя на общей системе налогообложения включается сумма начисленного и выплаченного материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности наемного работника (оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет работодателя) и отражается в графе 7 Типовой формы .

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