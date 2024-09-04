Присвоила средства пенсионеров за коммуналку: будут судить на Волыни начальника почтового отделения

Чиновница восемь раз, беря с пенсионеров средства в качестве оплаты за коммунальные платежи, не производила эти платежи, не вносила соответствующие сведения, а средства присваивала.

На Волыни начальника почтового отделения будут судить за завладение чужим имуществом. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве о совершении начальником одного из передвижных отделений почтовой связи Волынской дирекции АО «Укрпочта» неоднократного служебного подлога и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 1 ст. ч.4 ст.

По данным следствия, в течение декабря 2022 – сентября 2023 года должностница восемь раз, беря с пенсионеров средства в качестве оплаты за коммунальные платежи, не производила эти платежи, не вносила соответствующие сведения в официальный документ – кассовый отчет, а средства присваивала.

Таким образом, она завладела средствами граждан на сумму почти 15 тыс. гривен.

Весь причиненный материальный ущерб начальник отделения в ходе досудебного расследования возместила.

Теперь ее ожидает суд.

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