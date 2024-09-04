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Привласнила кошти пенсіонерів за комуналку: судитимуть на Волині начальника поштового відділення

22:41, 4 вересня 2024
Посадовиця вісім разів, беручи з пенсіонерів кошти в якості оплати за комунальні платежі, не проводила цих платежів, не вносила відповідні відомості, а кошти привласнювала.
Привласнила кошти пенсіонерів за комуналку: судитимуть на Волині начальника поштового відділення
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На Волині начальника поштового відділення судитимуть за заволодіння чужим майном. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення начальником одного з пересувних відділень поштового зв’язку Волинської дирекції АТ «Укрпошта» неодноразового службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, упродовж грудня 2022 – вересня 2023 року посадовиця вісім разів, беручи з пенсіонерів кошти в якості оплати за комунальні платежі, не проводила цих платежів, не вносила відповідні відомості до офіційного документу – касового звіту, а кошти привласнювала.

Таким чином вона заволоділа коштами громадян на суму майже 15 тис. гривень.

Усю завдану матеріальну шкоду начальник відділення у ході досудового розслідування відшкодувала.

Тепер її очікує суд.

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