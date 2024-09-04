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На Житомирщині чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення за підрив греблі гранатою

22:19, 4 вересня 2024
На щастя, витоку води на будинки не сталося.
На Житомирщині чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення за підрив греблі гранатою
Ілюстративне фото
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Жителя Ружинської громади судитимуть за підрив греблі на ставку. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

За даними слідства, житель місцевої громади у липні скоїв підрив дамби, що на ставу державного підприємства «Укрриба» у смт Ружин Бердичівського району.

Встановлено, що обвинувачений разом з приятелем опівночі прогулювалися по мосту гідроспоруди. Тоді парубок вирішив пошкодити державне майно, яке перебуває у користуванні рибогосподарського товариства. Він вийняв з кишені гранату, від’єднав підривач та кинув бойовий припас на дно водойми. Розривом гранати пошкоджено греблю.

На щастя, вибух почули працівники пожежної частини. Вони оперативно відремонтували поруйновані дошки, унеможлививши витік масиву води й  небажані наслідки, зокрема, для неподалік розташованих гімназії, автостанції та інших будинків.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом закінченого замаху на умисне пошкодження чужого майна та незаконного поводження з бойовими припасами (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч.1 ст. 263 КК України).

Санкції зазначених статей передбачають покарання - позбавлення волі від трьох до десяти років.

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