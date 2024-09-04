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Як перевести виплату житлової субсидії або пільги з пошти на банк: алгоритм дій

22:00, 4 вересня 2024
Подати заяву на зміну способу виплати можна онлайн.
Як перевести виплату житлової субсидії або пільги з пошти на банк: алгоритм дій
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадує, що одержувачі житлової субсидії або пільги можуть отримувати відповідні виплати через відділення поштового зв’язку або через банківську установу.

Подати заяву на зміну способу виплати можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

  •  У розділі «Комунікації з ПФУ» натисніть на пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу», оберіть «Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги».
  •  Заповніть необхідні поля форми заяви та завантажте кольорову скан-копію довідки банку з реквізитами рахунку.
  •  Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ».
  •  Стан опрацювання заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».

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