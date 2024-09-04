Як перевести виплату житлової субсидії або пільги з пошти на банк: алгоритм дій

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадує, що одержувачі житлової субсидії або пільги можуть отримувати відповідні виплати через відділення поштового зв’язку або через банківську установу.
Подати заяву на зміну способу виплати можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для цього потрібно авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
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