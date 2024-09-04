«Я вже давно хотів звільнитися, але відставка все ж стала для мене несподіванкою, я навіть звіт оформити не встиг» — Денис Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів народним депутатам про перемогу над рейдерством та про те, що робити з Мінюстом далі

Фото - Facebook-сторінка Дениса Малюськи

Верховна Рада 4 вересня 2024 року звільнила Дениса Малюську з посади міністра юстиції у відставку.

Зранку Денис Малюська відвідав засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики, де коротко прозвітував про свою діяльність на посаді міністра юстиції.

Перш за все Денис Малюська розповів, що «просився» у відставку вже давно, разом з тим бажання звільнити його саме у вересні, стало для нього несподіванкою.

«Відставка назрівала давно. Я просився, звертався кілька місяців. Але відставка стала для мене трошки несподіваною. Я банально не встиг оформити звіт належним чином. Так сталося, що політична вага моєї відставки назріла вчора. 3 вересня я подав заяву про відставку», - розповів депутатам Денис Малюська.

Через швидкість подій, міністр юстиції ледь встиг виконати найбільш важливі завдання.

«Весь вечір, всю ніч, весь ранок я закривав «хвости» у вигляді документів, доручень та іншого, щоб новий міністр міг працювати на своїй посаді розпочинаючи не з нуля», - повідомив Денис Малюська.

Денис Малюська також розповів депутатам, що за той час, коли він був міністром юстиції (з 29 серпня 2019 року), він може «пишатися зробленим на своїй посаді».

Найбільших успіхів, за словами вже колишнього очільника Мінюсту, вдалося досягнути у сфері державної реєстрації та пенітенціарній сфері.

«Рейдерство вже кілька років як професія або фактор, який впливає на бізнес-середовище вже не існує. Так, незаконні дії у сфері реєстрації ще трапляються, але це поодинокі випадки», - зазначив Денис Малюська.

Також за даними Дениса Малюські більш-менш вдалося навести лад у пенітенціарній системі країни.

Зокрема стало менше скарг на порушення прав людини у місцях позбавлення волі.

«Пенітенціарна система наразі повністю перебудована, частина державних підприємств, що працюють у цій сфері, виведені зі збиткового стану, а інші передані на ліквідацію з боргами. Наразі підприємства пенітенціарної сфери здійснюють господарську діяльність і виконують замовлення для військових адміністрацій та Міністерства оборони», - розповів Денис Малюська.

Проблемними, за даними міністра, залишаються сфера відповідальності Державної виконавчої служби та система судової експертизи, де ще потрібно багато чого змінити.

«У сфері судової експертизи нам не все вдалося зробити, хоча ситуація вже значно краще, ніж ще кілька років тому. У судових експертів зросла зарплата, зникли черги на експертизи, оскільки чим більше експертиз зроблять експерти, тим більше вони зароблять грошей», - розповів Денис Малюська.

Також він додав, що проблеми залишаються і в сфері конфіскації активів РФ та у спорах за межами України, оскільки чимала кількість спорів, наприклад, з недоброчесними постачальниками, відбуваються в іноземних юрисдикціях.

За підсумками засідання Комітету, усі 14 присутніх народних депутатів вирішили рекомендувати Верховній Раді розглянути заяву Дениса Малюськи про відставку.

Автор В’ячеслав Хрипун

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